Сингапур потратил на встречу Трампа и Ким Чен Ына 12 миллионов долларов

Основная часть расходов пришлась на обеспечение безопасности во время и в преддверии саммита, уточнили в МИД республики.

Кроме того, рассказал представитель министерства коммуникаций и информации Сингапура, по крайней мере 2,9 миллиона долларов пошли на открытие и функционирование международного пресс-центра.

Саммит КНДР и США в Сингапуре прошел 12 июня. Лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын поговорили об условиях ядерного разоружения Северной Кореи, а также о нормализации двусторонних отношений. По итогам встречи стороны подписали совместный документ, признающий прогресс в урегулировании конфликта на Корейском полуострове.

Ранее эксперты подсчитали, что на встрече политиков Сингапур заработал примерно 5,3 миллиона долларов. На саммит в страну приехали более четырех тысяч журналистов, каждый из которых в среднем потратил около 450 долларов в сутки.