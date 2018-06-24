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Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

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15:55   24 Июня 2018
Весь мир

Сингапур потратил на встречу Трампа и Ким Чен Ына 12 миллионов долларов

Сингапур потратил на встречу Трампа и Ким Чен Ына 12 миллионов долларов

Основная часть расходов пришлась на обеспечение безопасности во время и в преддверии саммита, уточнили в МИД республики.

Кроме того, рассказал представитель министерства коммуникаций и информации Сингапура, по крайней мере 2,9 миллиона долларов пошли на открытие и функционирование международного пресс-центра.

Саммит КНДР и США в Сингапуре прошел 12 июня. Лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын поговорили об условиях ядерного разоружения Северной Кореи, а также о нормализации двусторонних отношений. По итогам встречи стороны подписали совместный документ, признающий прогресс в урегулировании конфликта на Корейском полуострове.

Ранее эксперты подсчитали, что на встрече политиков Сингапур заработал примерно 5,3 миллиона долларов. На саммит в страну приехали более четырех тысяч журналистов, каждый из которых в среднем потратил около 450 долларов в сутки.

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Автор: Юлия Халус
#сша #кндр #политика #трамп #ким чен ын #весь мир #сингапур
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