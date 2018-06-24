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Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

 Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана

Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана
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15:49   24 Июня 2018
Весь мир

Дела о вмешательстве в выборы расследуют в Турции

Дела о вмешательстве в выборы расследуют в Турции

Турецкие власти начали расследование по отношению к 10 гражданам других государств.

Им вменяют попытки вмешательства в ход выборов под видом наблюдателей в четырех провинциях Турции. Об этом в воскресенье сообщило информационное агентство Anadolu.

Напомним, в настоящее время в стране проходят президентские и парламентские выборы. В избирательных бюллетенях фигурируют фамилии нынешнего президента Турции Тайипа Эрдогана (от Партии справедливости и развития), Селахаттина Демирташа (от Партии демократии народов), Мухаррема Индже (от оппозиционной Народно-республиканской партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), и Догу Перинчека (от партии «Родина»).

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Автор: Алла Ларионова
#турция #политика #весь мир #вмешательство в выборы
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