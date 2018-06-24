Сторонники Brexit призвали Мэй подготовиться к выходу из ЕС без сделки

Инициативная группа, объединяющая более 60 членов парламента Великобритании, экономистов, юристов и представителей научных кругов, уверена, что наличие запасного плана усилит положение Лондона на переговорах по вопросу Brexit с Брюсселем.

Об этом в воскресенье пишет газета The Sunday Telegraph.

В письме, адресованном премьер-министру Британии Терезе Мэй, сторонники Brexit предложили той ясно заявить о своей позиции, что Лондон в срочном порядке готовится к выходу из Евросоюза без соглашения о дальнейшем сотрудничестве.

Ранее пресс-секретарь главы британского парламента рассказал, что кабинет министр практически завершил разработку плана на случай выхода из ЕС без сделки. Тем не менее он подчеркнул, что Лондон не сомневается, что ему удастся достичь «хорошего соглашения».

Брюссель и Лондон начали переговоры по условиям Brexit 19 июня прошлого года. Они должны продлиться до ноября 2018-го, после чего достигнутая сделка должна получить одобрение Европарламента и Вестминстера.