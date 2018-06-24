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Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

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 Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана

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Протестующие в Кишиневе перекрыли главный проспект

Протестующие в Кишиневе перекрыли главный проспект

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15:27   24 Июня 2018
Весь мир

Протестующие в Кишиневе перекрыли главный проспект

Протестующие в Кишиневе перекрыли главный проспект

Акция протеста в Кишиневе собрала несколько тысяч человек. Люди выступают против решения суда, который счел незаконными прошедшие 3 июня выборы мэра столицы.

Сторонники лидировавшего во втором туре политика Андрея Нэстасе перекрыли движение по главному проспекту города. Правоохранители призывают протестующих освободить проезжую часть и соблюдать порядок. 

Лидер проевропейской партии «Платформа Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе заявил, что суд подчиняется правящей Демократической партии. Он считает, что политики просто боятся прихода к власти оппозиции.

МВД Молдавии сообщило, что сотрудники уже проверяют нескольких человек, которые в соцсетях подстрекают к насилию на протестных акциях.

Президент страны Игорь Додон не одобрил решение суда об отмене выборов. Нэстасе же считает, что за всем этим стоит «олигарх Владимир Плахотнюк», глава Демократической партии. 

B Кишиневе выбирали градоначальника всего лишь на год. B 2019 году в Молдавии должны пройти всеобщие местные выборы. 

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #молдавия #политика #кишинев #акция протеста
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