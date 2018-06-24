Протестующие в Кишиневе перекрыли главный проспект

Акция протеста в Кишиневе собрала несколько тысяч человек. Люди выступают против решения суда, который счел незаконными прошедшие 3 июня выборы мэра столицы.

Сторонники лидировавшего во втором туре политика Андрея Нэстасе перекрыли движение по главному проспекту города. Правоохранители призывают протестующих освободить проезжую часть и соблюдать порядок.

Лидер проевропейской партии «Платформа Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе заявил, что суд подчиняется правящей Демократической партии. Он считает, что политики просто боятся прихода к власти оппозиции.

МВД Молдавии сообщило, что сотрудники уже проверяют нескольких человек, которые в соцсетях подстрекают к насилию на протестных акциях.

Президент страны Игорь Додон не одобрил решение суда об отмене выборов. Нэстасе же считает, что за всем этим стоит «олигарх Владимир Плахотнюк», глава Демократической партии.

B Кишиневе выбирали градоначальника всего лишь на год. B 2019 году в Молдавии должны пройти всеобщие местные выборы.