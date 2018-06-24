Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

Египтяне собираются со следующего года начать экспортировать собственный газ.

Министр нефти и минеральных ресурсов страны Тарик аль-Мулла объяснил, что Каир в настоящее время наращивает объемы добычи газа, что в будущем позволит стране полностью обеспечивать собственные потребности в «голубом топливе».

Он уточнил, что только в текущем году на разработку газовых и нефтяных месторождений министерство ожидает привлечения 10 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Для этого египтяне пошли на гибкое ценообразование на газ.

Ранее Египет объявил о планах к середине 2018 году увеличить добычу природного газа на 50% с дальнейшим наращиванием этого показателя.