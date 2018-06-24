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 Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍

Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍
Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

 Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана

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 Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа
15:19   24 Июня 2018
Весь мир

Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

Египтяне собираются со следующего года начать экспортировать собственный газ.

Министр нефти и минеральных ресурсов страны Тарик аль-Мулла объяснил, что Каир в настоящее время наращивает объемы добычи газа, что в будущем позволит стране полностью обеспечивать собственные потребности в «голубом топливе».

Он уточнил, что только в текущем году на разработку газовых и нефтяных месторождений министерство ожидает привлечения 10 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Для этого египтяне пошли на гибкое ценообразование на газ.

Ранее Египет объявил о планах к середине 2018 году увеличить добычу природного газа на 50% с дальнейшим наращиванием этого показателя.

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Автор: Юлия Халус
#экономика #египет #нефть #газ #весь мир
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