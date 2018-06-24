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«Алые паруса» в Санкт-Петербурге собрали рекордное число зрителей

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«Алые паруса» в Санкт-Петербурге собрали рекордное число зрителей

«Алые паруса» в Санкт-Петербурге собрали рекордное число зрителей

 Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍

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15:00   24 Июня 2018
Россия

«Алые паруса» в Санкт-Петербурге собрали рекордное число зрителей

«Алые паруса» в Санкт-Петербурге собрали рекордное число зрителей

Праздник выпускников «Алые паруса», который ежегодно проходит в Петербурге, на этот раз собрал рекордное количество зрителей.

Об этом в воскресенье сообщает «Российская газета».

По данным издания, праздник накануне посетили от 50 до 80 тысяч (по разным оценкам) человек из 31 региона России и шести других государств. В частности, на торжестве в центре Петербурга присутствовали иностранные болельщики, который приехали в РФ на чемпионат мира по футболу.

Напомним, праздник «Алые паруса» состоялся в Санкт-Петербурге в ночь с 23 на 24 июня. Вечером в субботу после традиционного удара в рынду стартовала музыкальная шоу-программа, в которой приняли участие Quest Pistols Show, «Каста», Виктория Дайнеко, Alekseev, Алсу и Баста. По традиции мероприятие завершилось грандиозным салютом над Невой.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #петербург #праздник #алые паруса #выпускные
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