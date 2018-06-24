Британский министр обороны пригрозил Мэй отставкой

Глава британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон заявил, что премьеру Великобритании Терезе Мэй грозит отставка, если она не выделит дополнительные средства для минобороны страны.

Уильямсон требует, чтобы правительство выделило дополнительно 20 миллиардов фунтов. Их в ведомстве распределят на ближайшие десять лет, пишет Daily Mail.

Он пояснил, что иначе консерваторы проголосуют против предложенного ее кабмином проекта бюджета. После этого парламент сможет выразить премьеру недоверие.