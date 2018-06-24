Мы в соц.сетях:
«Алые паруса» в Санкт-Петербурге собрали рекордное число зрителей

«Алые паруса» в Санкт-Петербурге собрали рекордное число зрителей

 Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍

Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍
Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

 Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана

Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана
Протестующие в Кишиневе перекрыли главный проспект

Протестующие в Кишиневе перекрыли главный проспект

 Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа
«Алые паруса» в Санкт-Петербурге собрали рекордное число зрителей

«Алые паруса» в Санкт-Петербурге собрали рекордное число зрителей

 Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍

Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍
Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

 Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана

Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана
Протестующие в Кишиневе перекрыли главный проспект

Протестующие в Кишиневе перекрыли главный проспект

 Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа
14:55   24 Июня 2018
Весь мир

Британский министр обороны пригрозил Мэй отставкой

Британский министр обороны пригрозил Мэй отставкой

Глава британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон заявил, что премьеру Великобритании Терезе Мэй грозит отставка, если она не выделит дополнительные средства для минобороны страны.

Уильямсон требует, чтобы правительство выделило дополнительно 20 миллиардов фунтов. Их в ведомстве распределят на ближайшие десять лет, пишет Daily Mail.

Он пояснил, что иначе консерваторы проголосуют против предложенного ее кабмином проекта бюджета. После этого парламент сможет выразить премьеру недоверие.

«Я сделал ее, и я могу сломать ее», - заявил министр.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#великобритания #минобороны #политика #тереза мэй #гэвин уильямсон
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Милонову не разрешили завести рысь Россия
Милонову не разрешили завести рысь
Долгожданное животное депутат Госдумы Виталий Милонов так и не завел, однако получил в подарок «полудикую кошку».
18:48   23 Июня 2018
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел Политика

Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

21:21   22 Июня 2018
Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм Россия

Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм

15:21   22 Июня 2018
Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США Весь мир

Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

14:27   22 Июня 2018
Самое читаемое
Иностранных болельщиков восхитил праздник «Алые Паруса» в Петербурге

Иностранных болельщиков восхитил праздник «Алые Паруса» в Петербурге

 Живой шлагбаум. Гигантская анаконда перекрыла дорогу в Бразилии

Живой шлагбаум. Гигантская анаконда перекрыла дорогу в Бразилии

 Украинская детская писательница потребовала переименовать Россию в Московию

Украинская детская писательница потребовала переименовать Россию в Московию

 Башенный кран из-за урагана рухнул на дворец бракосочетаний и автомобили в Барнауле

Башенный кран из-за урагана рухнул на дворец бракосочетаний и автомобили в Барнауле