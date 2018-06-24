Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

Группы снайперов Вооруженных сил Украины прибыли к линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом в воскресенье рассказал глава пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов. Соответствующие данные, отметил он, получила разведка ДНР.

Уточняется, что снайперские пары из состава разведывательных подразделений 24 отдельной механизированной бригады прибыли в район населенного пункта Ленинское, который в настоящее время находится под контролем Киева. Силовикам приказано посеять панику в приграничных селах и городах на территории ДНР, заявил Безсонов.

Кроме того, разведкой ДНР получена информация о подготовке бойцами ВСУ обстрелов на Мариупольском направлении, добавил глава пресс-службы.