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Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

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14:45   24 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

Группы снайперов Вооруженных сил Украины прибыли к линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом в воскресенье рассказал глава пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов. Соответствующие данные, отметил он, получила разведка ДНР.

Уточняется, что снайперские пары из состава разведывательных подразделений 24 отдельной механизированной бригады прибыли в район населенного пункта Ленинское, который в настоящее время находится под контролем Киева. Силовикам приказано посеять панику в приграничных селах и городах на территории ДНР, заявил Безсонов.

Кроме того, разведкой ДНР получена информация о подготовке бойцами ВСУ обстрелов на Мариупольском направлении, добавил глава пресс-службы.  

 

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Автор: Алла Ларионова
#донбасс #всу #днр #обстрелы #снайперы
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