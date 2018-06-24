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14:34   24 Июня 2018
Весь мир

Эрдоган проголосовал на досрочных президентских и парламентских выборах

Эрдоган проголосовал на досрочных президентских и парламентских выборах

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что выборы в стране проходят в демократической атмосфере, никаких инцидентов не зафиксировано.

Трансляцию голосования лидера вел телеканал NTV.

Эрдоган сделал выбор на одном из избирательных участков в Стамбуле. В беседе с журналистами он уточнил, что явка на досрочные выборы в этом году хорошая.

Гражданам Турции предлагается выбрать лидера страны из шести кандидатов: действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана (правящая Партия справедливости и развития), Мухаррема Индже (основная оппозиционная Народно-республиканская партия), Селахаттина Демирташа (прокурдская Партия демократии народов), Мераль Акшенер (Хорошая партия), Темеля Карамоллаоглу (Партия счастья) и Догу Перинчека (партия «Родина»).

В этот же день в стране проходят выборы в парламент.

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Автор: Юлия Халус
#выборы #турция #эрдоган #политика #весь мир #выборы президента
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