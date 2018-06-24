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 Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍

Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍
Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

 Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана

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14:28   24 Июня 2018
Весь мир

Асад обвинил Запад в разжигании сирийского конфликта

Асад обвинил Запад в разжигании сирийского конфликта

Президент Сирии Башар Асад заявил, что военный конфликт в стране, помимо внутренних, имеет и внешние причины. По его словам, дестабилизация обстановки была спровоцированаа извне, в первую очередь странами Запада и Персидского залива.

Об этом сирийский лидер рассказал в ходе интервью программе «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» на телеканале НТВ. Текст был размещен на официальном сайте канала.

По словам политика, план дестабилизации, главным образом готовили в США, Франции и Великобритании. При этом Турция, Саудовская Аравия и Катар, после того, как не смогли создать условия для неожиданной революции в Сирии, решили оказывать финансовую поддержку Западу, заметил Асад.

«Мы не могли это контролировать», — подчеркнул он.

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #асад #политика #война #запад
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