Асад обвинил Запад в разжигании сирийского конфликта

Президент Сирии Башар Асад заявил, что военный конфликт в стране, помимо внутренних, имеет и внешние причины. По его словам, дестабилизация обстановки была спровоцированаа извне, в первую очередь странами Запада и Персидского залива.

Об этом сирийский лидер рассказал в ходе интервью программе «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» на телеканале НТВ. Текст был размещен на официальном сайте канала.

По словам политика, план дестабилизации, главным образом готовили в США, Франции и Великобритании. При этом Турция, Саудовская Аравия и Катар, после того, как не смогли создать условия для неожиданной революции в Сирии, решили оказывать финансовую поддержку Западу, заметил Асад.