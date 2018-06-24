Асад: Присутствие РФ в Сирии необходимо для восстановления баланса сил в мире

Президент Сирии Башар Асад считает, что военное и политическое присутствие России в стране и на Ближнем Востоке играет немаловажную роль для восстановления баланса сил во всем мире.

Он отметил, что и Сирия, и Россия заинтересованы в борьбе с терроризмом, а соответственно и в победе над ним. Кроме того, Россия важна в восстановлении «мирового баланса, который был утрачен после распада Советского Союза».

Для этого необходимо, чтобы российская сторона не уменьшала свое присутствие в Сирии, на Ближнем Востоке и в других местах. При этом, по его словам, некоторые районы Сирии оккупировали террористы, которых поддерживали США и союзники. Их главная цель — гегемония.

Ранее Асад заявил, что пока не решил, будет ли участвовать в президентской гонке в 2021 году.