Мы в соц.сетях:
«Алые паруса» в Санкт-Петербурге собрали рекордное число зрителей

«Алые паруса» в Санкт-Петербурге собрали рекордное число зрителей

 Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍

Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍
Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

 Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана

Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана
Протестующие в Кишиневе перекрыли главный проспект

Протестующие в Кишиневе перекрыли главный проспект

 Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа
«Алые паруса» в Санкт-Петербурге собрали рекордное число зрителей

«Алые паруса» в Санкт-Петербурге собрали рекордное число зрителей

 Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍

Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍
Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

 Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана

Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана
Протестующие в Кишиневе перекрыли главный проспект

Протестующие в Кишиневе перекрыли главный проспект

 Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа
14:34   24 Июня 2018
Весь мир

Асад: Присутствие РФ в Сирии необходимо для восстановления баланса сил в мире

Асад: Присутствие РФ в Сирии необходимо для восстановления баланса сил в мире

Президент Сирии Башар Асад считает, что военное и политическое присутствие России в стране и на Ближнем Востоке играет немаловажную роль для восстановления баланса сил во всем мире.

Он отметил, что и Сирия, и Россия заинтересованы в борьбе с терроризмом, а соответственно и в победе над ним. Кроме того, Россия важна в восстановлении «мирового баланса, который был утрачен после распада Советского Союза». 

Для этого необходимо, чтобы российская сторона не уменьшала свое присутствие в Сирии, на Ближнем Востоке и в других местах. При этом, по его словам, некоторые районы Сирии оккупировали террористы, которых поддерживали США и союзники. Их главная цель — гегемония. 

Ранее Асад заявил, что пока не решил, будет ли участвовать в президентской гонке в 2021 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #терроризм #сирия #асад #политика
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Милонову не разрешили завести рысь Россия
Милонову не разрешили завести рысь
Долгожданное животное депутат Госдумы Виталий Милонов так и не завел, однако получил в подарок «полудикую кошку».
18:48   23 Июня 2018
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел Политика

Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

21:21   22 Июня 2018
Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм Россия

Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм

15:21   22 Июня 2018
Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США Весь мир

Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

14:27   22 Июня 2018
Самое читаемое
Иностранных болельщиков восхитил праздник «Алые Паруса» в Петербурге

Иностранных болельщиков восхитил праздник «Алые Паруса» в Петербурге

 Живой шлагбаум. Гигантская анаконда перекрыла дорогу в Бразилии

Живой шлагбаум. Гигантская анаконда перекрыла дорогу в Бразилии

 Украинская детская писательница потребовала переименовать Россию в Московию

Украинская детская писательница потребовала переименовать Россию в Московию

 Башенный кран из-за урагана рухнул на дворец бракосочетаний и автомобили в Барнауле

Башенный кран из-за урагана рухнул на дворец бракосочетаний и автомобили в Барнауле