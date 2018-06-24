Мы в соц.сетях:
«Алые паруса» в Санкт-Петербурге собрали рекордное число зрителей

«Алые паруса» в Санкт-Петербурге собрали рекордное число зрителей

 Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍

Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍
Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

 Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана

Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана
Протестующие в Кишиневе перекрыли главный проспект

Протестующие в Кишиневе перекрыли главный проспект

 Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа
«Алые паруса» в Санкт-Петербурге собрали рекордное число зрителей

«Алые паруса» в Санкт-Петербурге собрали рекордное число зрителей

 Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍

Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍
Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

 Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана

Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана
Протестующие в Кишиневе перекрыли главный проспект

Протестующие в Кишиневе перекрыли главный проспект

 Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа

Египет до конца года хочет полностью отказаться от импорта газа
14:18   24 Июня 2018
Весь мир

Власти Австрии готовятся к встрече Путина и Трампа — СМИ

Власти Австрии готовятся к встрече Путина и Трампа — СМИ

Переговоры российского президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа запланированы на 15 июля в Вене, пишет австрийское издание Kronen Zeitung.

Пресс-служба Кремля еще в марте текущего года сообщала, что Путин и Трамп в ходе телефонного разговора договорились о проведении встречи на высшем уровне. Президент РФ 10 июня подтвердил, что готов встретится с американским лидером. В частности, обсуждалась возможность проведения переговоров в Вене после саммита НАТО.

Тем не менее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 21 июня заявил, что ни Кремль, ни Белый дом не делали никаких официальных заявления касательно встречи Трампа и Путина.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #сша #путин #политика #трамп #австрия #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Милонову не разрешили завести рысь Россия
Милонову не разрешили завести рысь
Долгожданное животное депутат Госдумы Виталий Милонов так и не завел, однако получил в подарок «полудикую кошку».
18:48   23 Июня 2018
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел Политика

Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

21:21   22 Июня 2018
Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм Россия

Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм

15:21   22 Июня 2018
Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США Весь мир

Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

14:27   22 Июня 2018
Самое читаемое
Иностранных болельщиков восхитил праздник «Алые Паруса» в Петербурге

Иностранных болельщиков восхитил праздник «Алые Паруса» в Петербурге

 Живой шлагбаум. Гигантская анаконда перекрыла дорогу в Бразилии

Живой шлагбаум. Гигантская анаконда перекрыла дорогу в Бразилии

 Украинская детская писательница потребовала переименовать Россию в Московию

Украинская детская писательница потребовала переименовать Россию в Московию

 Башенный кран из-за урагана рухнул на дворец бракосочетаний и автомобили в Барнауле

Башенный кран из-за урагана рухнул на дворец бракосочетаний и автомобили в Барнауле