Власти Австрии готовятся к встрече Путина и Трампа — СМИ

Переговоры российского президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа запланированы на 15 июля в Вене, пишет австрийское издание Kronen Zeitung.

Пресс-служба Кремля еще в марте текущего года сообщала, что Путин и Трамп в ходе телефонного разговора договорились о проведении встречи на высшем уровне. Президент РФ 10 июня подтвердил, что готов встретится с американским лидером. В частности, обсуждалась возможность проведения переговоров в Вене после саммита НАТО.

Тем не менее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 21 июня заявил, что ни Кремль, ни Белый дом не делали никаких официальных заявления касательно встречи Трампа и Путина.