Израильские военные выпустили ракету по беспилотнику на границе с САР

Дрон приближался к израильской границе со стороны Сирии, и военные страны выпустили по нему зенитную ракету, объяснила пресс-служба ВС Израиля.

Военные уточнили, что после столкновения с ракетой беспилотник поменял направление и удалился от границы Израиля. Тем не менее израильтяне не рассказали, о какого типа БПЛА идет речь. Не назвали они и его принадлежность и назначение.

قوات الاحتلال تطلق صاروخ باتريوت تجاه طائرة بدون طيار في منطقة الجليل المحتل. pic.twitter.com/1JoK9KmZa6 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 24, 2018