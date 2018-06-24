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13:53   24 Июня 2018
Весь мир

Асад заявил, что его не трогает критика Запада

Асад заявил, что его не трогает критика Запада

Капля крови любого жителя Сирии вызывает больше эмоций, чем эти выдумки, объяснил президент САР Башар Асад в интервью программе «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» на телеканале НТВ.

Он подчеркнул, что катастрофа в Сирии продолжается уже семь лет, и меньшее давление на этом фоне не ощущается. Тем более, что речь идет о выдумках западных политиков. Когда знаешь, что про тебя распространяют ложь, это не задевает. Только когда тебя критикуют, руководствуясь реальными фактами, можно ощутить боль и страдание.

Запад в свою очередь никакой правды не говорит, указывает Асад. У них нет настоящих политиков, только фейковые. А фейковой политике нужны фейковые новости. Примером этому может служить мнимая химатака.

США в апреле текущего года обвинили Дамаск в якобы применении химоружия против мирных сирийских граждан. Тем не менее никаких реальных доказательств этому обвинители не предоставили.

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Автор: Юлия Халус
#сирия #асад #политика #запад #весь мир
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