Асад заявил, что его не трогает критика Запада

Капля крови любого жителя Сирии вызывает больше эмоций, чем эти выдумки, объяснил президент САР Башар Асад в интервью программе «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» на телеканале НТВ.

Он подчеркнул, что катастрофа в Сирии продолжается уже семь лет, и меньшее давление на этом фоне не ощущается. Тем более, что речь идет о выдумках западных политиков. Когда знаешь, что про тебя распространяют ложь, это не задевает. Только когда тебя критикуют, руководствуясь реальными фактами, можно ощутить боль и страдание.

Запад в свою очередь никакой правды не говорит, указывает Асад. У них нет настоящих политиков, только фейковые. А фейковой политике нужны фейковые новости. Примером этому может служить мнимая химатака.

США в апреле текущего года обвинили Дамаск в якобы применении химоружия против мирных сирийских граждан. Тем не менее никаких реальных доказательств этому обвинители не предоставили.