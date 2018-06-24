Накануне в городе Булавайо в Зимбабве прогремел взрыв на стадионе, где выступал президент Эммерсон Мнангагва.

В результате инцидента пострадали вице-президент страны, министр по делам окружающей среды и климата, а также сотрудники службы безопасности и гражданское население. Президент не пострадал.

Власти Зимбабве назвали произошедшее терактом. Его целью было покушение на лидера страны. За последние пять лет это далеко не первый случай.

В этот же день еще один взрыв прогремел в другой африканской стране — в столице Эфиопии. Ручная граната сработала во время митинга в поддержку премьера страны. Политик не пострадал, однако двое людей были убиты, еще 154 человека пострадали.

PM Abiy Ahmed visits victims of grenade explosion at two hospitals. A grenade was thrown near a stage where the Premier was sitting to attend a rally in his support. He was whisked away to safety but one person was killed and 168 injured, 15 critically. #Ethiopia #AbiyAhmed pic.twitter.com/IB2vM1WOkP — Engidu Woldie (@EngiduWoldie) June 23, 2018

Член-корреспондент РАЕН и эксперт по геополитике Константин Соколов прокомментировал «Политэксперту» эти два события.

По его словам, след Запада тут очевиден. Он напомнил, что исторически сложилось так, что Африка, в частности, Эфиопия, поддерживает дружеские отношения с Россией. Вполне возможно, что Запад хочет разрушить эту дружбу. Однако Соколов считает, что имеют место быть и другие цели. Например, устранение неугодных Вашингтону представителей властей и дестабилизация ситуации на континенте. Тогда у западных стран будет повод официально вмешаться в происходящее.