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Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

Снайперские группы ВСУ прибыли в Донбасс

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14:05   24 Июня 2018
Весь мир

Запад хочет дестабилизировать ситуацию в Африке — эксперт

Запад хочет дестабилизировать ситуацию в Африке — эксперт

Накануне в городе Булавайо в Зимбабве прогремел взрыв на стадионе, где выступал президент Эммерсон Мнангагва.

В результате инцидента пострадали вице-президент страны, министр по делам окружающей среды и климата, а также сотрудники службы безопасности и гражданское население. Президент не пострадал.

Власти Зимбабве назвали произошедшее терактом. Его целью было покушение на лидера страны. За последние пять лет это далеко не первый случай.

Запад хочет дестабилизировать ситуацию в Африке — эксперт

В этот же день еще один взрыв прогремел в другой африканской стране — в столице Эфиопии. Ручная граната сработала во время митинга в поддержку премьера страны. Политик не пострадал, однако двое людей были убиты, еще 154 человека пострадали. 

 

Член-корреспондент РАЕН и эксперт по геополитике Константин Соколов прокомментировал «Политэксперту» эти два события.

По его словам, след Запада тут очевиден.  Он напомнил, что исторически сложилось так, что Африка, в частности, Эфиопия, поддерживает дружеские отношения с Россией. Вполне возможно, что Запад хочет разрушить эту дружбу. Однако Соколов считает, что имеют место быть и другие цели. Например, устранение неугодных Вашингтону представителей властей и дестабилизация ситуации на континенте. Тогда у западных стран будет повод официально вмешаться в происходящее.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #теракт #политика #африка #зимбабве #эфиопия
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