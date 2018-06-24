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 Премьер Португалии 25 июня приедет в Россию поддержать сборную

Премьер Португалии 25 июня приедет в Россию поддержать сборную
13:31   24 Июня 2018
Весь мир

Премьер Португалии 25 июня приедет в Россию поддержать сборную

Премьер Португалии 25 июня приедет в Россию поддержать сборную

Глава португальского правительства Антониу Кошта посетит матч национальной сборной против Ирана.

Об этом в воскресенье пишет РИА Новости со ссылкой на посольство Португалии в Москве.

Дипломаты уточнили, что в российскую столицу Кошта не поедет. После игры португальской сборной он вернется на родину.

Команда Португалии в понедельник, 25 июня, встретится на «Мордовия Арене» в Саранске с футболистами из Ирана. Матч пройдет в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. По итогам двух игр Португалия занимает второе место в турнирной таблице группы В. Она набрала четыре балла.

В свою очередь Иран разместился на третьем месте с тремя очками.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Российская сборная в своей группе (А) занимает первое место с шестью очками. В понедельник нашим футболистам предстоит матч против Уругвая на стадионе в Самаре.

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Автор: Юлия Халус
#иран #чм-2018 #португалия #общество #чм #саранск #чм2018 #антониу кошта
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