Асад не позволит Западу участвовать в восстановлении Сирии

Сирийский президент Башар Асад заявил, что он не допустит, чтобы западные страны участвовали в восстановлении Сирии. По его словам, «они не дают, они только берут».

Ранее некоторые зарубежные политики заявили, что «не дадут ни цента на восстановление Сирии», пока страной правит президент Асад. Лидер САР в ответ на это сказал, что это «лучшее заявление Запада за все время войны в Сирии».

Он подчеркнул, что его страна не нуждается в деньгах, грантах, займах и пожертвованиях Запада. Асад считает, что этим странам незнакомо понятие «честность».