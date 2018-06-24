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 Калашников: Это не Россия «украла» слово «Русь», а у нее «украли» Киев

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Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана

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 Два человека погибли и 12 пострадали под Киевом в ДТП с автобусом

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13:25   24 Июня 2018
Весь мир

Асад не позволит Западу участвовать в восстановлении Сирии

Асад не позволит Западу участвовать в восстановлении Сирии

Сирийский президент Башар Асад заявил, что он не допустит, чтобы западные страны участвовали в восстановлении Сирии. По его словам, «они не дают, они только берут».

Ранее некоторые зарубежные политики заявили, что «не дадут ни цента на восстановление Сирии», пока страной правит президент Асад. Лидер САР в ответ на это сказал, что это «лучшее заявление Запада за все время войны в Сирии».

Он подчеркнул, что его страна не нуждается в деньгах, грантах, займах и пожертвованиях Запада. Асад считает, что этим странам незнакомо понятие «честность».

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #политика #запад #башар асад
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