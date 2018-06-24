НАТО готова помочь укрепить нацбезопасность в Ливии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс готов помочь ливийскому правительству в укреплении национальной безопасности, в частности, чтобы решить миграционную проблему. Об этом пишет La Repubblica.

По всем вопросом НАТО намерена координировать действия с Евросоюзом, а также работать в соответствии с резолюцией Совбеза ООН. Эксперты находятся в постоянном контакте с властями Ливии. Также Столтенберг отметил, что приветствует вклад Италии в это дело, поскольку большинство нелегалов пытаются скрыться именно там.

Генсек подчеркнул, что проблема не будет решаться военными методами, однако альянс сделает миграционный вопрос менее острым. Он напомнил, что у альянса, Греции и Турции есть совместная миссия — предотвратить незаконную перевозку людей в Эгейском море.

Кроме того, Столтенберг рассказал о запуске новой миссии по подготовке сотрудников служб безопасности в Ираке. Она направлена на борьбу с терроризмом. Также альянс собирается открыть два новых командных центра для «улучшения способности быстрого реагирования».