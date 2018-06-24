Мы в соц.сетях:
Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍

Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍

 Калашников: Это не Россия «украла» слово «Русь», а у нее «украли» Киев

Калашников: Это не Россия «украла» слово «Русь», а у нее «украли» Киев
Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана

Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана

 Два человека погибли и 12 пострадали под Киевом в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 12 пострадали под Киевом в ДТП с автобусом
Асад заявил, что его не трогает критика Запада

Асад заявил, что его не трогает критика Запада

 Премьер Португалии 25 июня приедет в Россию поддержать сборную

Премьер Португалии 25 июня приедет в Россию поддержать сборную
Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍

Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍

 Калашников: Это не Россия «украла» слово «Русь», а у нее «украли» Киев

Калашников: Это не Россия «украла» слово «Русь», а у нее «украли» Киев
Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана

Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана

 Два человека погибли и 12 пострадали под Киевом в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 12 пострадали под Киевом в ДТП с автобусом
Асад заявил, что его не трогает критика Запада

Асад заявил, что его не трогает критика Запада

 Премьер Португалии 25 июня приедет в Россию поддержать сборную

Премьер Португалии 25 июня приедет в Россию поддержать сборную
12:57   24 Июня 2018
Весь мир

МИД Италии: ЕС грозит раскол по миграционной проблеме

МИД Италии: ЕС грозит раскол по миграционной проблеме

Нынешние разногласия производят разъедающий эффект, грозя расколом объединения и закрытием границ, заявил министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези.

В интервью газете Il Messaggero он рассказал, что многие страны Евросоюза фактически уже закрыли границы. Это в свою очередь ограничивает свободную зону Шенгена, что в будущем негативно скажется на тех, кто учатся, работают, путешествуют. Ударит это и по европейскому рынку.

Тем не менее итальянец не считает, что разногласия, хоть и сложно, но возможно разрешить. Он напомнил позицию Рима. Тот выступает за отмену Дублинского соглашения, накладывающего ответственность за размещение и прием мигрантов на страны, куда те приезжают.

Кроме того, Италия выступает за создание центров приема мигрантов в странах их отправления и транзитных государствах, где определялся бы статус обращающегося за убежищем в Европу. Ведь 93% прибывающих в Италию являются экономическими мигрантами и не попадают под статус беженцев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#ес #италия #мигранты #политика #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Милонову не разрешили завести рысь Россия
Милонову не разрешили завести рысь
Долгожданное животное депутат Госдумы Виталий Милонов так и не завел, однако получил в подарок «полудикую кошку».
18:48   23 Июня 2018
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел Политика

Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

21:21   22 Июня 2018
Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм Россия

Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм

15:21   22 Июня 2018
Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США Весь мир

Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

14:27   22 Июня 2018
Самое читаемое
Иностранных болельщиков восхитил праздник «Алые Паруса» в Петербурге

Иностранных болельщиков восхитил праздник «Алые Паруса» в Петербурге

 Живой шлагбаум. Гигантская анаконда перекрыла дорогу в Бразилии

Живой шлагбаум. Гигантская анаконда перекрыла дорогу в Бразилии

 «Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 

«Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 

 Украинская детская писательница потребовала переименовать Россию в Московию

Украинская детская писательница потребовала переименовать Россию в Московию