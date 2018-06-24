МИД Италии: ЕС грозит раскол по миграционной проблеме

Нынешние разногласия производят разъедающий эффект, грозя расколом объединения и закрытием границ, заявил министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези.

В интервью газете Il Messaggero он рассказал, что многие страны Евросоюза фактически уже закрыли границы. Это в свою очередь ограничивает свободную зону Шенгена, что в будущем негативно скажется на тех, кто учатся, работают, путешествуют. Ударит это и по европейскому рынку.

Тем не менее итальянец не считает, что разногласия, хоть и сложно, но возможно разрешить. Он напомнил позицию Рима. Тот выступает за отмену Дублинского соглашения, накладывающего ответственность за размещение и прием мигрантов на страны, куда те приезжают.

Кроме того, Италия выступает за создание центров приема мигрантов в странах их отправления и транзитных государствах, где определялся бы статус обращающегося за убежищем в Европу. Ведь 93% прибывающих в Италию являются экономическими мигрантами и не попадают под статус беженцев.