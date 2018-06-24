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12:41   24 Июня 2018
Весь мир

Премьер Турции пообещал выставить свое кресло на аукцион после выборов

Премьер Турции пообещал выставить свое кресло на аукцион после выборов

Турецкий премьер Бинали Йылдырым пошутил, обещая выставить на аукцион свое кресло после выборов. Дело в том, что в стране меняется форма правления. Республика вместо парламентской станет президентской. По этой причине должность премьера упразднят.

Йылдырым надеется, что проходящие выборы поспособствуют «дальнейшей консолидации турецкого общества и станут залогом долгосрочного мира в стране». Он считает, что новая форма правления поможет достичь новых горизонтов, укрепить безопасность и стабильность в стране.

«А мое кресло останется у меня, я выставлю его на аукцион», — добавил он.

Граждане Турции голосуют за нового президента и выбирают новый состав парламента в это воскресенье. Участки открыты до 17.00 в 81 провинции. Высшая избирательная комиссия пеостарается огласить результаты выборов до окончания дня.    

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #турция #политика
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