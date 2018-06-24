Премьер Турции пообещал выставить свое кресло на аукцион после выборов

Турецкий премьер Бинали Йылдырым пошутил, обещая выставить на аукцион свое кресло после выборов. Дело в том, что в стране меняется форма правления. Республика вместо парламентской станет президентской. По этой причине должность премьера упразднят.

Йылдырым надеется, что проходящие выборы поспособствуют «дальнейшей консолидации турецкого общества и станут залогом долгосрочного мира в стране». Он считает, что новая форма правления поможет достичь новых горизонтов, укрепить безопасность и стабильность в стране.

«А мое кресло останется у меня, я выставлю его на аукцион», — добавил он.

Граждане Турции голосуют за нового президента и выбирают новый состав парламента в это воскресенье. Участки открыты до 17.00 в 81 провинции. Высшая избирательная комиссия пеостарается огласить результаты выборов до окончания дня.