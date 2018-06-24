Боевики ССА в 11 поселениях в Сирии перешли на сторону Дамаска

Подразделения Свободной сирийской армии (ССА) присоединились к правительственным отрядам для совместной борьбы против террористов ИГ* и «Джебхат ан-Нусры»**, рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Россияне уточнили, что 11 населенных пунктов в САР перешли под контроль руководства страны к вечеру субботы, 23 июня. Боевики ССА решили перейти на сторону Дамаска после отражения сирийскими военными масштабного наступления отрядов «Ан-Нусры» в Южной зоне деэскалации.

Речь идет о поселениях: Хабаб, Хирбат-эль-Мсап, Джерфи, Асем, Шейх-Гарбия, Шейх-Шарки, Эль-Шумария, Хирбат-аз-Забабир Дейр-Дама, Аш-Шиях и Джадаль. Российский Центр по примирению враждующих сторон поспешил отправить жителям этих населенных пунктов гуманитарную помощь.

*ИГ («Исламское Государство») - террористическая группировка, запрещенная в России.

**«Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещенная в России.