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Чавушоглу назвал выборы в Турции самыми критическими в истории страны

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12:14   24 Июня 2018
Весь мир

Чавушоглу назвал выборы в Турции самыми критическими в истории страны

Чавушоглу назвал выборы в Турции самыми критическими в истории страны

Агентство Anadolu сообщило, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал стартовавшие досрочные президентские и парламентские выборы самыми критическими в истории страны.

Он отметил, что Турция переживает не самый простой период. В стране меняется форма государственного правления. Министр надеется, что выборы в итоге «внесут вклад в демократическое развитие Турции».

Избирательные участки работают в 81 провинции с 8.00 до 17.00. Министерство юстиции передает, что пока все проходит в спокойной обстановке. После завершения голосования и подсчета голосов Высшая избирательная комиссия огласит результаты. Возможно, о них будет известно до конца дня.

Всего в выборах участвуют шесть кандидатов, в частности и действующий президент Тайип Эрдоган, который является фаворитом гонки.

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #турция #эрдоган #политика #чавушоглу
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