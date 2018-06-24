США могут презентовать мирный план без согласования с Палестиной

Если палестинский лидер Махмуд Аббас откажется вернуться за стол переговоров, Вашингтон, вероятно, обнародует мирный план палестино-израильского урегулирования без согласования с палестинцами.

Об этом заявил в интервью палестинской газете «Аль-Кудс» зять и советник президента США Джаред Кушнер.

Он рассказал, что в скором времени работа над мирным планом завершится и США смогут его презентовать. Палестинцы ранее отказались работать с американцами над документом, обвинив тех в предвзятости в пользу Израиля. Президент страны публично заявил, что не собирается сотрудничать с Вашингтоном. Поэтому Штаты решили не гоняться за ним, а продолжили работать над планом урегулирования.

Тем не менее американцы готовы взаимодействовать с Палестиной, если ее лидер вернется за стол переговоров. Если нет, то мирный план обнародуют без согласования с ним.