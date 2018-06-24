Рейтинг правящей коалиции Германии упал ниже 50 процентов — Bild

Причиной этому стал спор о пограничном контроле, разгоревшийся внутри блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), пишет в воскресенье газета Bild am Sonntag со ссылкой на опрос социнститута Emnid.

Согласно результатам социсследования, блок ХДС/ХСС готовы поддержать на выборах 31% немцев, что на два процентных пункта меньше, чем неделей ранее. Тем временем за третью партию, входящую в состав Кабмина, могут проголосовать 18%, как и до этого. В итоге суммарный рейтинг правящей коалиции ФРГ опустился до 49%.

Конфликт в Берлине разгорелся в середине июня, когда лидер ХСС и глава МВД Хорст Зеехофер выдвинул ультиматум канцлеру Ангеле Меркель решить проблему мигрантов в течение двух недель. В противном случае МВД в одностороннем порядке распорядится усилить контроль на границе с Австрией и высылать беженцев, зарегистрированных в другой стране Евросоюза.