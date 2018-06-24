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11:45   24 Июня 2018
Весь мир

Иранские парламентарии требуют отставки трех министров

Иранские парламентарии требуют отставки трех министров

Агентство Tasnim пишет, что несколько иранских парламентариев направили президенту Республики Хасану Роухани письмо, в котором требуют уволить трех министров на фоне экономических проблем в стране. Документ подписали 50 человек. 

Парламентарии хотят добиться отставки министра кооперации, труда и социального обеспечения, министра сельского хозяйства и министра экономики. Все они отвечают за социально-экономическое развитие Ирана.

Роухини ранее и сам признавал большое количество проблем, связанных с экономикой в стране. Отчасти он винит протесты в Иране, которые прогремели в конце 2017 — начале 2018 года. Кроме того, в Иране наблюдается ослабление местной валюты по отношению к доллару. Из-за этого правительству пришлось установить во всех банках фиксированный курс — около 42 тысяч риалов за доллар. 

Помимо этого, неизвестно, что ждет контракты с крупными европейскими компаниями, в частности с Total и Airbus. Ситуация может усугубиться из-за американских санкций против Терегана после выхода из СВПД.

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Автор: Виктория Разумовская
#экономика #иран #политика #роухани
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