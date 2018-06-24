Володин 24 июня встретится с президентом Азербайджана

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 24-25 июня во главе думской делегации посетит Баку, уточнила пресс-служба нижней палаты парламента.

В рамках визита депутатов Володин встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с председателем Милли Меджлиса (Национального собрания) Азербайджанской Республики Октаем Асадовым. Стороны поговорят о дальнейшем развитии взаимовыгодных двусторонних отношений, а также о сближении законодательства и торгово-экономическом сотрудничестве.

Кроме того, парламентарии обсудят вопросы углубления двустороннего межпарламентского сотрудничества и взаимодействия на площадках международных межпарламентских организаций.

Визит думской делегации начнется с возложения венков к могиле Гейдара Алиева и цветов к Вечному огню.