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11:21   24 Июня 2018
Весь мир

Год тюрьмы: на Гавайях ввели наказание за селфи с лавой

Год тюрьмы: на Гавайях ввели наказание за селфи с лавой

Около 40 человек арестовало местное правительство за то, что они пересекли специальные заградительные барьеры, чтобы поближе посмотреть на извергающийся вулкан Килауэа. Об этом пишет The Telegraph.

Среди задержанных есть и местные жители, и туристы. Многие их них пытались сфотографировать лаву и сделать на ее фоне селфи. Правительство Гавайских островов решило ужесточить наказание за подобное поведение. Срок тюремного заключения увеличили до одного года, а штрафы — до пяти тысяч долларов.

Год тюрьмы: на Гавайях ввели наказание за селфи с лавой

Представитель Управления мэра округа Гавайи пояснила, что этими мерами хотят обезопасить людей от проникновения на опасные территории. По ее словам, брызги лавы могут по весу превосходить холодильник. Некоторые ее фрагменты могут и вовсе убить человека. Кроме того, потоки лавы могут  протекать быстрее средней скорости бега человека. Также представитель напомнила о вредных для организма газов, которые испускает вулкан. 

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Автор: Виктория Разумовская
#тюрьма #селфи #гавайи #общество #вулкан #килауэа
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