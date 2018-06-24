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Около десяти тысяч полицейских будут охранять Трампа во время его визита в Британию

Около десяти тысяч полицейских будут охранять Трампа во время его визита в Британию

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10:52   24 Июня 2018
Весь мир

Около десяти тысяч полицейских будут охранять Трампа во время его визита в Британию

Около десяти тысяч полицейских будут охранять Трампа во время его визита в Британию

Британское издание The Mail on Sundaу сообщает, что безопасность американского президента Дональда Трампа в ходе его визита в Британию будут охранять десять тысяч полицейских. 

Их задачей будет оградить Трампа от угрозы теракта, а также от массовых протестов. Подобные акции уже запланированы. В места их проведения стянут минивэны с офицерами военной полиции, профессионально подготовленными к борьбе с уличными беспорядками.

Около десяти тысяч полицейских будут охранять Трампа во время его визита в Британию

Около 40 полицейских машин и мотоциклов будут  защищать главу Белого дома от различных угроз. Скорее всего, Трамп не будет появляться в центре Лондона, где как раз и будут проходить акции.

В столице Великобритании 13 июля состоится демонстрация под лозунгом «Остановите Трампа». О желании поучаствовать в ней заявили 53 тысячи человек. 

В ходе визита Трамп встретится с главой правительства Терезой Мэй, а также с королевой Елизаветой II. Кроме того, президент может поехать на одну из американских военных баз. 

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Автор: Виктория Разумовская
#великобритания #лондон #безопасность #полиция #трамп
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