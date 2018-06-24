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 Присоединение Македонии к НАТО может стать ошибкой, считает Чижов

Присоединение Македонии к НАТО может стать ошибкой, считает Чижов
10:20   24 Июня 2018
Весь мир

Присоединение Македонии к НАТО может стать ошибкой, считает Чижов

Присоединение Македонии к НАТО может стать ошибкой, считает Чижов

Постпред РФ в ЕС Владимир Чижов считает, что присоединение Македонии к блоку НАТО станет ошибкой, которая будет иметь определенные последствия.

В то же время он надеется, что решение спора по переименованию республики положительно повлияет на стабильность на Балканах.

Ранее главы МИД Греции и Македонии подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония.

Присоединение Македонии к НАТО может стать ошибкой, считает Чижов

Чижов отметил, что время покажет, к ему это приведет, поскольку в двух странах люди реагируют на это по-разному. В любом случае, дальнейшие отношения Скопье и Афин должны регулироваться «на двусторонней основе», без давления извне. Соглашение может укрепить стабильность на Балканах, однако его не стоит считать предлогом для быстрого присоединения к НАТО.

Россия же ничего не имеет против расширения ЕС, поскольку, как отметил Чижов, каждая страна имеет право принимать свои решения. 

«Расширение НАТО  — это нечто иное. Это, по существу, попытка противостоять угрозам и вызовам 21-го века средствами и механизмами века 20-го», — сказал постпред.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #ес #нато #чижов #политика #македония
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