Присоединение Македонии к НАТО может стать ошибкой, считает Чижов

Постпред РФ в ЕС Владимир Чижов считает, что присоединение Македонии к блоку НАТО станет ошибкой, которая будет иметь определенные последствия.

В то же время он надеется, что решение спора по переименованию республики положительно повлияет на стабильность на Балканах.

Ранее главы МИД Греции и Македонии подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония.

Чижов отметил, что время покажет, к ему это приведет, поскольку в двух странах люди реагируют на это по-разному. В любом случае, дальнейшие отношения Скопье и Афин должны регулироваться «на двусторонней основе», без давления извне. Соглашение может укрепить стабильность на Балканах, однако его не стоит считать предлогом для быстрого присоединения к НАТО.

Россия же ничего не имеет против расширения ЕС, поскольку, как отметил Чижов, каждая страна имеет право принимать свои решения.