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Два человека погибли и 12 пострадали под Киевом в ДТП с автобусом

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9:51   24 Июня 2018
Весь мир

Японская принцесса назвала прекрасной организацию ЧМ-2018 в России

Японская принцесса назвала прекрасной организацию ЧМ-2018 в России

Принцесса Хисако поблагодарила Россию за прекрасную организацию чемпионата мира по футболу. Это ее первый визит в страну, и она смогла узнать много нового из истории.

В ходе своего визита принцесса побывала в Саранске, Казани и Екатеринбурге. Она отметила, что у каждого города есть своя культура и история, которые ей удалось изучить. Он добавила, что Москва и Петербург — места популярные и известные среди японцев, в отличие от тех городов, в которых она побывала.

«В этот раз многие японцы, люди со всего мира узнали про разные города России», — отметила она.

Принцесса Хисако подчеркнула, что сборная Японии показала на мундиале хороший результат. Большую поддержку игрокам оказали болельщики. 

Накануне в Екатеринбурге принцесса открыла семинар и показательные выступления по стрельбе из японского лука от мастеров Всеяпонской федерации кюдо.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #япония #чм-2018 #чм #чм2018 #хисако
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