Двигатель отказал у самолета, летевшего из России в Турцию

Аварийную посадку в казахстанском городе Атырау совершил самолет, летевший из Новосибирска в Анталью. Причиной этого стал отказ двигателя.

В комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана утром в воскресенье поступило сообщение, что у российского Boeing 737, принадлежащего авиакомпании Pegasus Airlines, отказал двигатель.

На борту судна находились 190 человек и шесть членов экипажа. Самолет благополучно приземлился в Казахстане. Никто не пострадал.