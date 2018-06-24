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Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍

Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍

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Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍

Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍

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9:22   24 Июня 2018
Россия

Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍

Режим ЧС ввели в центральном районе Барнаула после урагана‍

Местные власти объявили, что больше всего от стихии пострадал центральный район города. Там сейчас введен режим ЧС.

До сих пор некоторые поселки остаются без электричества. Власти обещают восстановить все к обеду воскресенья. 

Из-за урагана затопило насосную станцию номер восемь Водоканала. На время проведения аварийных работ специалистам придется отключить часть города, чтобы уменьшить нагрузку на станцию. В частности, без воды останется больница номер десять в поселке Южном. Воду обещают подвозить в пострадавшие районы.

Полностью водоснабжение вернут 25 июня.

Стихия завалила десятки деревьев. На данный момент все магистрали уже расчищены от последствий урагана. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #барнаул #стихия #ураган #чс
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