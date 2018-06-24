Президентские и парламентские выборы начались в Турции

В воскресенье в Турции стартовало досрочное голосование на президентских и парламентских выборах.

За президентский пост будут бороться действующий президент Турции Тайип Эрдоган, Мухаррем Индже (Народно-республиканская партия), Селахаттин Демирташ (Партия демократии народов), Мераль Акшенер (Хорошая партия), Темель Карамоллаоглу (Партия счастья) и Догу Перинчек («Родина»).

Избирательным правом в стране обладают примерно 56,3 миллиона человек. Участки будут открыты до 17.00. За рубежом уже проголосовали досрочно около 1,5 миллиона турецких граждан.

Главным фаворитом гонки является Эрдоган. Опросы показывают, что, вероятно, он наберет около 47-48 процентов голосов и выйдет во второй тур. Некоторые опросы обещают ему победу уже в первом туре.

Его главным соперником во втором туре может стать Индже. Ранее он был депутатом парламента от оппозиции. За его спиной успешная кампания, которая обеспечила ему рейтинг в 30 процентов.