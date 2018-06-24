Более 500 детей нелегальных иммигрантов вернулись в семьи

Более 500 детей вернулись к родителям после того, как американские власти разлучили их с семьями из-за политики нулевой толерантности.

Министерство внутренней безопасности сообщило, что таможенники и пограничники воссоединили с семьями 522 ребенка, которые временно оказались на их попечении. В ближайшие сутки к семьям вернутся еще 16 ребят.

Политику нулевой толерантности объявил американский минюст в апреле этого года. Меры касаются нарушителей миграционного законодательства. Взрослых заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности, а их детей направляют в центры содержания.

Примерно за полтора месяца власти разлучили около двух тысяч детей с родителями. Демократы раскритиковали такую политику. В свою очередь президент США Дональд Трамп поручил минюсту добиться изменений законодательства, чтобы семьи нелегальных мигрантов не разлучали в момент задержания и заключения под стражу.