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7:21   24 Июня 2018
Россия

Калашников: Это не Россия «украла» слово «Русь», а у нее «украли» Киев

Калашников: Это не Россия «украла» слово «Русь», а у нее «украли» Киев

Глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников ответил украинской писательнице Ларисе Ницой, которая ранее заявила, что Россию, которая якобы «украла» у Украины слово «Русь», необходимо переименовать в Московию.

Российский политик прокомментировал заявление скандальной писательницы с Украины, напомнив ей, что не Россия «украла» у Украины название «Русь», а Украина «украла» у России Киев.

«Вот с этим бы я согласился лучше», - отметил Леонид Калашников.

Также он указал, что территория, на которой в настоящее время располагается Украина и часть РФ, ранее называлась Киевской Русью.

Калашников: Это не Россия «украла» слово «Русь», а у нее «украли» Киев

Призыв украинской писательницы переименовать Россию прокомментировал и член Совфеда Франц Клинцевич, который отметил, что Киев, допуская подобные высказывания, ищет, чем-бы утешиться. По словам Клинцевича, в условиях разрушения украинской государственности, жестокого кризиса и высокого уровня коррупции, Киеву остается лишь надувать щеки и упиваться мнимым былым величием.

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Автор: Александр Люблинский
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