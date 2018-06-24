Энергетики сообщили об устранении последствий урагана в Барнауле

В Барнауле, который после обрушившегося на него в субботу вечером урагана оказался обесточен, к утру воскресенья восстановили энергоснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - «Алтайэнерго», отмечая, что непогода оставила без света 85 тысяч потребителей.

«Восстановлено энергоснабжение в Барнауле, которое было нарушено небывалым штормом с ливнем, грозой и шквалистым ветром», - говорится в сообщении.

При этом агентство ТАСС приводит заявление пресс-службы администрации Барнаула о том, что в городе продолжаются восстановительные работы после удара стихии.

Напомним: ранее сообщалось, что в Барнауле в ночь на воскресенье штормовой ветер повалил более пятидесяти деревьев, заборы, рекламные шиты и строительный кран. Также в субботу вечером сообщалось о том, что на реке Обь кафе-теплоход из-за сильного ветра врезалось в опору моста, в результате чего пострадали 15 человек из числа находившихся на борту судна пассажиров.