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7:00   24 Июня 2018
Россия

Энергетики сообщили об устранении последствий урагана в Барнауле

Энергетики сообщили об устранении последствий урагана в Барнауле

В Барнауле, который после обрушившегося на него в субботу вечером урагана оказался обесточен, к утру воскресенья восстановили энергоснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - «Алтайэнерго», отмечая, что непогода оставила без света 85 тысяч потребителей.

«Восстановлено энергоснабжение в Барнауле, которое было нарушено небывалым штормом с ливнем, грозой и шквалистым ветром», - говорится в сообщении.

При этом агентство ТАСС приводит заявление пресс-службы администрации Барнаула о том, что в городе продолжаются восстановительные работы после удара стихии.

Напомним: ранее сообщалось, что в Барнауле в ночь на воскресенье штормовой ветер повалил более пятидесяти деревьев, заборы, рекламные шиты и строительный кран. Также в субботу вечером сообщалось о том, что на реке Обь кафе-теплоход из-за сильного ветра врезалось в опору моста, в результате чего пострадали 15 человек из числа находившихся на борту судна пассажиров. 

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Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #чп #общество #барнаул #ураган #энергетики #ремонтные работы #восстановление энергоснабжения
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