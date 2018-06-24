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6:46   24 Июня 2018
Весь мир

Британские власти готовятся к протестам в ходе визита Трампа в Лондон

Британские власти готовятся к протестам в ходе визита Трампа в Лондон

В Великобритании власти усиливают меры безопасности, так как ждут массовых протестов населения в связи с назначенным на июль визитом президента США Дональда Трампа.

Об этом в воскресенье сообщает издание The Daily Mail, отмечая, что перед британскими службами безопасности поставлена двойная задача: оградить президента США во время его визита в Лондон и от возможных террористических атак, и от массовых акций протеста местного населения.

Как сообщается, для обеспечения безопасности Дональда Трампа будет выделено 10 тысяч офицеров лондонской полиции.

Британские власти готовятся к протестам в ходе визита Трампа в Лондон

Напомним: ранее сообщалось, что визит президента США в Лондон и его встреча с королевой Елизаветой II назначены на 13 июля. Приглашение американскому президенту посетить Великобританию с государственным визитом передала премьер-министр страны Тереза Мэй в ходе ее визита в Вашингтон в 2017 году.

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Автор: Александр Люблинский
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