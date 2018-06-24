МИД Ирана: Тегеран ждет от ЕС пакет мер по сохранению ядерной сделки

Иранское правительство ожидает, что Евросоюз до конца июля представит пакет предложений по сохранению ядерной сделки, из которой ранее вышли США.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, его слова в воскресенье утром приводит Press TV.

По словам главы МИД Ирана, ранее Европейский союз обещал Тегерану представить пакет практических мер, призванных сохранить соглашение по иранскому мирному атому и обеспечить соблюдение интересов иранской стороны в его рамках.

Напомним: ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе своей страны из соглашения по иранской ядерной программе, пообещав также обложить Тегеран новыми более мощными санкциями. Все остальные страны-гаранты иранской ядерной сделки осудили решение Вашингтона и заявили о своей приверженности соглашению.