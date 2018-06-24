СМИ: При крушении грузового поезда в США разлилось 5,5 тысяч баррелей нефти

В американском штате Айова произошло крушение грузового поезда компании BNSF, перевозившего нефть из Канады в штат Оклахома.

Как сообщает агентство Associated Press, в ходе аварии с рельсов сошли 32 вагона с нефтью, в результате чего произошла утечка 5,5 тысяч баррелей, то есть 870 тысяч литров.

При этом отмечается, что примерно половину разлившейся нефти удалось собрать, но какая-то ее часть попала в окрестные водоемы.

В настоящее время сотрудники компании BNSF, которой принадлежал грузовой поезд, выясняют причину железнодорожной катастрофы. Отмечается, что произошедшая утечка нефти не несет угрозы для местных жителей.