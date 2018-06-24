Около 35 тысяч жителей Барнаула остались без света после урагана

​​​​​​​Ураган, который обрушился на Барнаул вечером в субботу 23 июня, стал причиной целого ряда аварий, оставив жителей города без света и частично без водоснабжения.

Экстренные службы города работают над устранением последствий урагана. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Напомним: ранее в субботу вечером сообщалось, что в Барнауле из-за ураганного ветра плавучее кафе «Барракуда» врезалось в опору моста на реке Обь. На борту судна в момент столкновения находилось 120 человек, 15 из них пострадали.