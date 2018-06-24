Праздник «Алые паруса» в Петербурге посетили 45 тысяч выпускников

Участие в прошедшем в Санкт-Петербурге празднике «Алые паруса» в ночь на воскресенье приняли более 45 тысяч выпускников.

Об этом сообщает агентство ТАСС, приводя слова ведущего Ивана Урганта, который подвел итоги праздничного мероприятия на Дворцовой площади.

«В этом году на празднике более 45 тысяч выпускников из 31 субъекта РФи зарубежных стран — Кипра, Эстонии, Белоруссии, Армении, Молдовы, Киргизской республики», - рассказал ведущий, в частности.

Напомним: ранее глава Министерства просвещения России Ольга Васильева, поздравляя выпускников с окончанием школы, назвала проводящийся в Петербурге праздник «Алые паруса» символом цели, мечты и надежды.

Также сообщалось, что иностранные футбольные болельщики, которые приехали в Петербург на матчи проходящего в России Чемпионата мира по футболу, посетили праздник выпускников и были восхищены его масштабом и красочностью.