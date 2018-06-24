Бандиты убили в Мексике шестерых футбольных болельщиков

В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа неизвестные злоумышленники убили шестерых мужчин, собравшихся смотреть матч Чемпионата мира по футболу между своей национальной сборной и командой Южной Кореи.

Напомним: матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 прошел в субботу в российском городе Ростов-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Мексиканская сборная обыграла южнокорейских футболистов со счетом 2:1.

Как сообщает информационный портал Universal, семеро жителей Сьюдад-Хуареса собрались в доме одного из них, для совместного просмотра игры. Они сдвинули столы, открыли пиво и уселись перед телевизором, когда в дом неожиданно ворвались вооруженные люди и открыли огонь на поражение. В результате нападения шестеро болельщиков были убиты наповал и один ранен.

Позже в том же городе бандиты ворвались в парикмахерскую, где застрелили еще пятерых человек – двух клиентов и троих сотрудников. Информации о задержании вооруженных преступников к настоящему времени не поступало.