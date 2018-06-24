Грузовик после ДТП рухнул на группу рабочих в Мексике, шестеро погибших

В мексиканском штате Гуанахуато произошло крупное ДТП с участием двух грузовиков, жертвами которого стали работавшие поблизости рабочие.

Об этом в воскресенье со ссылкой на данные местной полиции сообщают СМИ. Отмечается, что авария с участием большегрузов произошла на платной автодороге, соединяющей города Керетаро и Саламанка. Автомобили столкнулись с такой силой, что их выбросило с дороги прямо на группу людей, которые работали на обочине, протягивая оптико-волоконный кабель.

Непосредственно на месте происшествия погибли пять человек, в том числе водитель одного из грузовиков, позже в больнице от полученных травм скончался один пострадавший.