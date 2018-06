Женщины Саудовской Аравии получили право водить автомобиль

В воскресенье 24 июня в Саудовской Аравии в силу вступил королевский указ, разрешающий женщинам управлять автомобилями.

Саудовский монарх Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд подписал соответствующий указ, который предполагает предоставление женщинам права получать водительские удостоверения и водить машины, был подписан еще в 2017 году, но в силу вступил лишь с началом второго полугодия 2018 года.

Автошколы для женщин в пяти городах Саудовской Аравии в ожидании этого дня начали работать с мая текущего года.

VIDEO: Al Arabiya’s @Rasha_khayat sent a clip of herself as she became one of the first Saudi women to drive on the streets of Riyadh.Follow our special coverage on #SaudiWomenDriving: https://t.co/BRbeHazpZi pic.twitter.com/WSkmd7jvOO