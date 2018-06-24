Генсек ООН осудил взрыв в эфиопской столице

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи со взрывом, который произошел в субботу в столице Эфиопии Аддис-Абебе на митинге в поддержку премьер-министра.

В результате взрыва погиб один человек и как минимум 156 человек получили ранения.

Заявление Антониу Гутерреша всемирной организации в связи с произошедшим передает в ночь на воскресенье пресс-служба генсека.

«Генеральный секретарь с глубокой обеспокоенностью узнал новости о взрыве, произошедшем в субботу на митинге, на котором присутствовал его превосходительство Абий Ахмед, премьер-министр Эфиопии», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Гутерреш решительно осуждает данный акт насилия, соболезнует семьям жертв и желает пострадавшим скорейшего выздоровления.

Напомним: ранее сообщалось о том, что во время выступления премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда на митинге в Аддис-Абебе неизвестный бросил гранату в направлении трибуны.