Вице-премьер Италии назвал Макрона наглым, за его слова о миграционном кризисе

Итальянский вице-премьер, министр иностранных дел Маттео Сальвини назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Италии нет миграционного кризиса проявлением наглости и высокомерия.

Заявление Сальвини в ночь на воскресенье приводит издание Corriere della sera.

Сальвини, в частности, напомнил, что за четыре года с начала миграционного кризиса Италия приняла 650 тысяч высадок и 430 тысяч запросов. К настоящему времени, по словам вице-премьера, в гостиницах, казармах и квартирах Италии размещены 170 тысяч человек, претендующих на статус беженца, на содержание которых страна потратила свыше пяти миллиардов евро.

«Если для высокомерного президента Макрона это не проблема, мы предлагаем ему прекратить оскорбления и показать щедрость фактами, открыв французские порты», - заявил он также.

Кроме того, Сальвини добавил, что Франция сильно ошибается, рассчитывая превратить Италию в европейский лагерь для беженцев и дав ей лишь пару евро «на чай».

Напомним: ранее французский президент Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции, заявил, что с прошлого года Италия уже не переживает того миграционного кризиса, каким он был раньше, а те, кто утверждает обратное, лгут.