Мы в соц.сетях:
Иностранных болельщиков восхитил праздник «Алые Паруса» в Петербурге

Иностранных болельщиков восхитил праздник «Алые Паруса» в Петербурге

 Два человека погибли в Ингушетии в результате ДТП

Два человека погибли в Ингушетии в результате ДТП
Два человека погибли и 12 пострадали под Киевом в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 12 пострадали под Киевом в ДТП с автобусом

 Пойдем по миру без штанов: Лукашенко о поглощении Белоруссии другим государством

Пойдем по миру без штанов: Лукашенко о поглощении Белоруссии другим государством
Женщины Саудовской Аравии получили право водить автомобиль

Женщины Саудовской Аравии получили право водить автомобиль

 Генсек ООН осудил взрыв в эфиопской столице

Генсек ООН осудил взрыв в эфиопской столице
Иностранных болельщиков восхитил праздник «Алые Паруса» в Петербурге

Иностранных болельщиков восхитил праздник «Алые Паруса» в Петербурге

 Два человека погибли в Ингушетии в результате ДТП

Два человека погибли в Ингушетии в результате ДТП
Два человека погибли и 12 пострадали под Киевом в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 12 пострадали под Киевом в ДТП с автобусом

 Пойдем по миру без штанов: Лукашенко о поглощении Белоруссии другим государством

Пойдем по миру без штанов: Лукашенко о поглощении Белоруссии другим государством
Женщины Саудовской Аравии получили право водить автомобиль

Женщины Саудовской Аравии получили право водить автомобиль

 Генсек ООН осудил взрыв в эфиопской столице

Генсек ООН осудил взрыв в эфиопской столице
4:16   24 Июня 2018
Весь мир

Вице-премьер Италии назвал Макрона наглым, за его слова о миграционном кризисе

Вице-премьер Италии назвал Макрона наглым, за его слова о миграционном кризисе

Итальянский вице-премьер, министр иностранных дел Маттео Сальвини назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Италии нет миграционного кризиса проявлением наглости и высокомерия.

Заявление Сальвини в ночь на воскресенье приводит издание Corriere della sera.

Сальвини, в частности, напомнил, что за четыре года с начала миграционного кризиса Италия приняла 650 тысяч высадок и 430 тысяч запросов. К настоящему времени, по словам вице-премьера, в гостиницах, казармах и квартирах Италии размещены 170 тысяч человек, претендующих на статус беженца, на содержание которых страна потратила свыше пяти миллиардов евро.

«Если для высокомерного президента Макрона это не проблема, мы предлагаем ему прекратить оскорбления и показать щедрость фактами, открыв французские порты», - заявил он также.

Кроме того, Сальвини добавил, что Франция сильно ошибается, рассчитывая превратить Италию в европейский лагерь для беженцев и дав ей лишь пару евро «на чай».

Вице-премьер Италии назвал Макрона наглым, за его слова о миграционном кризисе

Напомним: ранее французский президент Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции, заявил, что с прошлого года Италия уже не переживает того миграционного кризиса, каким он был раньше, а те, кто утверждает обратное, лгут.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#франция #италия #мигранты #политика #беженцы #общество #весь мир #мид италии #миграционный кризис #маттео сальвини #вице-премьерэ #ответ макрону #наглый
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Милонову не разрешили завести рысь Россия
Милонову не разрешили завести рысь
Долгожданное животное депутат Госдумы Виталий Милонов так и не завел, однако получил в подарок «полудикую кошку».
18:48   23 Июня 2018
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел Политика

Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

21:21   22 Июня 2018
Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм Россия

Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм

15:21   22 Июня 2018
Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США Весь мир

Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

14:27   22 Июня 2018
Самое читаемое
«Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 

«Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 

 Украинская детская писательница потребовала переименовать Россию в Московию

Украинская детская писательница потребовала переименовать Россию в Московию

 Живой шлагбаум. Гигантская анаконда перекрыла дорогу в Бразилии

Живой шлагбаум. Гигантская анаконда перекрыла дорогу в Бразилии

 Башенный кран из-за урагана рухнул на дворец бракосочетаний и автомобили в Барнауле

Башенный кран из-за урагана рухнул на дворец бракосочетаний и автомобили в Барнауле