Еще пять человек погибли в ходе протестов в Никарагуа

Как минимум пять человек погибли в субботу в Никарагуа в ходе атаки вооруженных проправительственных отрядов и сотрудников полиции на участников протестов.

Напомним: масштабные народные протесты вспыхнули в Никарагуа в апреле текущего года, когда власти предложили реформу, предполагающую увеличение отчислений в фонды соцстрахования. Позже президент страны Даниэль Ортега отменил данную реформу, но протесты продолжились. Межамериканская комиссия по правам человека ранее приводила статистику, согласно которой в Никарагуа в ходе протестов погибли как минимум 212 человек.