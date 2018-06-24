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 Два человека погибли в Ингушетии в результате ДТП

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Два человека погибли и 12 пострадали под Киевом в ДТП с автобусом

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3:50   24 Июня 2018
Весь мир

Еще пять человек погибли в ходе протестов в Никарагуа

Еще пять человек погибли в ходе протестов в Никарагуа

Как минимум пять человек погибли в субботу в Никарагуа в ходе атаки вооруженных проправительственных отрядов и сотрудников полиции на участников протестов.

Напомним: масштабные народные протесты вспыхнули в Никарагуа в апреле текущего года, когда власти предложили реформу, предполагающую увеличение отчислений в фонды соцстрахования. Позже президент страны Даниэль Ортега отменил данную реформу, но протесты продолжились. Межамериканская комиссия по правам человека ранее приводила статистику, согласно которой в Никарагуа в ходе протестов погибли как минимум 212 человек.

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Автор: Александр Люблинский
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