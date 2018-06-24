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Иностранных болельщиков восхитил праздник «Алые Паруса» в Петербурге

Иностранных болельщиков восхитил праздник «Алые Паруса» в Петербурге

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3:35   24 Июня 2018
Россия

Иностранных болельщиков восхитил праздник «Алые Паруса» в Петербурге

Иностранных болельщиков восхитил праздник «Алые Паруса» в Петербурге

Иностранные футбольные фанаты, приехавшие в Санкт-Петербург на матчи Чемпионата мира по футболу, воспользовались возможностью посетить и праздник выпускников «Алые Паруса», прошедший в ночь на воскресенье, и были восхищены размахом и красотой шоу.

Как сообщает «Пятый канал», иностранные болельщики удивлены масштабом праздника, который в Санте-Петербурге устраивают для выпускников школ, и признают, что не видели никогда ничего подобного.

В частности, приводятся слова Хуана, приехавшего из Колумбии:

«Находиться здесь — огромное счастье. Это прекрасно. Видел корабль, салют и концерт. Подобного раньше не видел».

Также корреспонденты пообщались с мексиканцами Даниелем и Карлосом, которые рассказали, что у них на родине прощание выпускников со школой проходит на так масштабно. В Петербурге, по словам болельщиков, было организовано очень красивое шоу, на которое пришли посмотреть очень много красивых людей. Поделившись впечатлениями, мексиканцы пожелали выпускникам всего самого хорошего.Иностранных болельщиков восхитил праздник «Алые Паруса» в Петербурге

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Автор: Александр Люблинский
#россия #петербург #болельщики #общество #весь мир #футбольные фанаты #алые паруса #праздник выпускников
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