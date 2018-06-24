Два человека погибли в Ингушетии в результате ДТП

В республике Ингушетия в субботу вечером произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс», приводя данные пресс-службы регионального МВД. При этом отмечается, что в аварии погибли два человека, и один получил травмы.

«ДТП произошло примерно 17:50 на дороге Карабулак — Плиево. В результате столкновения погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля», - сообщает агентство.

При этом отмечается, что пострадавший водитель второго автомобиля был госпитализирован. Обстоятельства смертельной аварии выясняются сотрудниками правоохранительных органов