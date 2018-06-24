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СМИ: Шестеро сотрудников сил безопасности Ирака похищены боевиками ИГ*

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Весь мир

СМИ: Шестеро сотрудников сил безопасности Ирака похищены боевиками ИГ*

СМИ: Шестеро сотрудников сил безопасности Ирака похищены боевиками ИГ*

Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ похитили шестерых сотрудников иракских сил безопасности и угрожают их убить, если правительство Ирака не выполнит требований террористов.

Об этом в ночь на воскресенье сообщает агентство Reuters. По данным агентства, игиловцы заявили, что, если иракские власти в течение трех дней не освободят всех находящихся в заключении женщин из общины суннитов, они убьют заложников.

Напомним: террористическая группировка ИГ летом 2014 года захватила часть территории Ирака, в том числе второй по величине иракский город Мосул. С 2015 года иракская армия при поддержке международной антитеррористической коалиции проводила масштабную освободительную операцию и в декабре 2017 года иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади заявил, что данная террористическая группировка в стране окончательно побеждена.

* ИГ - террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории РФ и в ряде других государств.

СМИ: Шестеро сотрудников сил безопасности Ирака похищены боевиками ИГ*

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Автор: Александр Люблинский
#игил #заложники #террористы #общество #весь мир #захват заложников #сотрудники сил безопасности ирака #женщины из общины суннитов
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